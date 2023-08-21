Склад с тоннами селитры обнаружили вблизи двух АЗС в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возле двух автозаправочных станций в населенном пункте Бабаюрт в Дагестане обнаружили склад, на котором хранились 12 тонн селитры, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на главу республики Сергея Меликова. Он также напомнил, что с трагедии, в результате которой взорвался автосервис около АЗС, не прошло и недели.

Недели не прошло с той страшной трагедии! 35 человек погибли! Не все жертвы еще похоронены! И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 квадратных метров в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС! — заявил Меликов.

Глава региона добавил, что после произошедшей трагедии каждому жителю Дагестана необходимо пересмотреть свое отношение к правилам пожарной безопасности.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в Махачкале 14 августа. На автосервисе рядом с функционирующей АЗС прогремел взрыв. Повреждения получили десятки жилых домов, расположенных рядом. Более 30 человек погибли, еще 80 пострадали.

Меликов заявил, что причиной ЧП стала недобросовестность предпринимателей и сотрудников надзорных органов. По его словам, они должны были проконтролировать ситуацию и отказать в разрешении на строительство и ввод в эксплуатацию.