Склад с продуктами питания вспыхнул в Новосибирске МЧС: склад с палетами и продуктами питания горит в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кировском районе Новосибирска горит склад с палетами, продуктами питания и металлическими изделиями, информирует ГУ МЧС по региону. К месту происшествия направлен пожарный поезд, над ликвидацией возгорания работают 67 человек и 20 единиц техники.

Здание кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом. Склад поделен на три отсека, где хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение. Площадь пожара уточняется, — уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 07:03 (03:03 мск). По предварительным данным, площадь воспламенения составляет 800 кв. м. В МЧС информацией о пострадавших не располагают.

Ранее полуторагодовалый ребенок стал жертвой пожара в жилом доме, расположенном в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области, передали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. В ходе тушения пожара также был обнаружен второй ребенок, его удалось спасти.

До этого два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в многоэтажке на севере Москвы. Причиной возгорания в одной из квартир на 20-м этаже стало воспламенение двух аккумуляторных батарей от электросамоката во время зарядки. Жители столицы задохнулись в едком дыму, пострадавшего госпитализировали.