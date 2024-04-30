Склад с пластиковыми трубами полыхает в Подмосковье МЧС сообщило о пожаре на складе с пластиковыми трубами в Раменском

Пожар на складе с пластиковыми трубами произошел в городском округе Раменский, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь успел распространиться на площадь 2000 квадратных метров. Из здания эвакуировались 30 человек.

В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами. Площадь пожара — 2 000 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видны языки пламени и столб черного дыма. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось о сильном пожаре в заброшенном двухэтажном здании в башкирском селе Кушнаренковою. Сгорел дом прислуги на территории старинной дворянской усадьбы помещика Топорнина, которую построили в начале XIX века. Возгорание началось на двух этажах: первый был каменный, второй — бревенчатый. Сама усадьба повреждений не получила. Пострадавших нет.

До этого на Ставрополье загорелся торговый комплекс на площади 1 тыс. кв. метров. Он расположен в городе Невинномысске. В результате происшествия обрушилась кровля здания.