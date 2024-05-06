Склад с легковоспламеняющимися жидкостями загорелся в Краснодаре В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с горючими жидкостями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огонь охватил склад с легковоспламеняющимися жидкостями в городе Краснодаре, площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю. Согласно сведениям ведомства, спасателям удалось ликвидировать открытое горение, специалисты продолжают работать на месте происшествия.

В Краснодаре пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Горит склад с легковоспламеняющимися жидкостями внутри. Огонь охватил 500 квадратных метров, — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что спасатели вынесли из горящего здания четыре кислородных баллона. На месте пожара работают 38 человек, было привлечено 15 единиц спецтехники.

Ранее МЧС России сообщило о возгорании площадью 800 квадратных метров на овощебазе в крымском селе Жемчужина. Позднее пламя охватило территорию площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось полностью потушить огонь только на следующий день.

Также ранее МЧС России по Республике Крым сообщило о пожаре в рыбном магазине под Алуштой. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров, загорелось одноэтажное здание в поселке Партенит на Солнечной улице.