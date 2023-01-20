Склад с алкоголем загорелся в Приморье

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Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе в Артёме

В городе Артеме Приморского края загорелся склад алкогольной продукции, сообщила NEWS.ru пресс-служба регионального ГУ МЧС. Площадь возгорания составляет 1000 кв. м., на месте работают пожарные.

Улица Уткинская. По предварительным данным, загорелась крыша здания на площади около 1000 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара проводится по повышенному рангу. На месте работает 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава, — говорится в сообщении.

Экстренные службы также организовали защиту соседних зданий от огня.

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