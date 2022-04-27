Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области Губернатор Гладков: склад боеприпасов загорелся в Старой Нелидовке Белгородской области

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Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, инцидент произошёл на объекте, расположенном в районе села Старая Нелидовка.

Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов, — написал губернатор.

Он также добавил, что среди мирного населения пострадавших нет. Разрушения жилых построек также не зафиксированы.

Ранее Гладков написал, что слышал звуки, похожие на взрывы, причину этого пока не нашли.

Приблизительно в 03:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу. Пока писал данное сообщение, прозвучало ещё три взрыва, — написал губернатор.

Накануне, 26 апреля, губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Головчино, которое находится близ границы с Украиной. Пострадали несколько нежилых построек и четыре дома. Жертв среди населения нет.

25 апреля губернатор Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны. Отмечается, что были повреждены жилые постройки и личный транспорт. По словам губернатора, в ходе обстрела никто не пострадал.

Также сообщалось, что приграничное село Отрадное в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. По данным местных властей, снаряд упал в поле, никто при этом не пострадал.