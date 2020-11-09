Скипский продолжает тренировать школьную команду «Что? Где? Когда?»

https://static.news.ru/photo/1b465792-22a0-11eb-abab-fa163e074e61_660.jpg Михаил Скипский Фото: vk.com/skipsky

Знаток Михаил Скипский, которого обвинили в домогательствах к школьницам, продолжает тренировать детскую команду петербургского физико-математического лицея № 366 под названием «Чорты». Об этом рассказал его бывший ученик.

По словам источника, знаток тренирует ребят с 2017 года. Сейчас он скрывает эту информацию, его ученики тоже на распространяются об этом. По мнению анонимного источника, желание победить у ребят выше, чем страхи.

При этом родители игроков из «Чортов» знают об обвинениях в адрес Скипского и даже подписали «отказ от претензий». Видимо, он перестраховался на случай скандалов, считает другой источник. Директор лицея Татьяна Цветкова подтвердила, что знаток продолжает тренировать школьников.

Он у нас не домогается никого. Тем более что (очно. — NEWS.ru) сейчас занятия не происходят, потому что карантин. А по Zoom — пусть занимаются. Через Zoom, я думаю, он никого не совратит, — цитирует Цветкову телекомпания «Дождь».

Об обвинениях против игрока популярного интеллектуального телешоу стало известно ещё летом, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. В начале октября сразу несколько девушек рассказали о недостойном поведении пристававшего к ним педагога.

Ранее пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство «Что? Где? Когда?» прокомментировало участие Скипского в прошедшей игре. По словам гендиректора телекомпании «Игра ТВ» Натальи Стеценко, у неё нет юридических оснований не допускать знатока к участию в передаче.