«Сказали, до тюрьмы не доедет»: заключенный о смерти педофила из Ростова 161.RU: признавшийся в убийстве и изнасиловании девочки ростовчанин умер в СИЗО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Портал 161.RU со ссылкой на несколько источников сообщает о смерти жителя Ростовской области Руслана Шингирея, который признался в убийстве восьмилетней девочки из станицы Ольгинской. Источники редакции делятся версиями расправы и самоубийства.

Ему сразу сказали, что он даже до тюрьмы не доедет. Он мог прожить пять дней, пока его должны были держать отдельно. А так высшая мера обеспечена — не дожить до суда, а до конца срока — тем более, — рассказал изданию заключенный.

Один из источников 161.RU рассказал, что тело мужчины нашли в СИЗО № 3 в Новочеркасске 20 мая. Этот же собеседник рассказал журналистам, что при этапировании подозреваемый признавался, что не хочет больше жить.

Еще один заключенный сообщал 161.RU, что сначала Шингирея перевели в одиночную камеру, поскольку полицейские боялись, что в общей камере мужчина не выживет.

По данным источника 161.RU в силовых структурах, после смерти девочки Шингирей совершил над ней насилие. Эту же информацию подтвердили другие информанты издания из мест заключения.

17 мая сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала в станице Ольгинской Ростовской области. Позже задержанный мужчина признался, что в день убийства ехал по станице на эвакуаторе, в какой-то момент он заметил незнакомую девочку. Далее он предложил школьнице подвезти ее домой, но вместо этого завез ее в безлюдное место и лишил жизни.