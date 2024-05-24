«Сказал, что с ослами спим»: дагестанец рассказал, как спросили с блогера Ударивший блогера Сарачева дагестанец: пощечина за такие слова — очень хорошо

Фото: Социальные сети

Рустам Сарачев

Дагестанец Камиль, прилетевший в Казань разбираться с блогером Рустамом Сарачевым, объяснил 161.RU свой поступок тем, что инфлюенсер повел себя неправильно, задев честь мужчин и женщин региона. Сарачев рассказывает подписчикам в том числе о сексе и недавно собирался провести в Дагестане лекцию по половому просвещению. В Сети появилось видео, где с ним говорят мужчины, несколько раз бьют, после чего блогер извиняется.

Человек взял поторопился, сказал, что женщины голодранки, что тут мы, мужчины, с ослами спим, закинул про татарских женщин, что они белье должны себе подбирать. <...> Я ему говорю, как ты мог так сказать? Когда у него проблемы были, я ему так помогал, как ты мог высказаться так в адрес целого Кавказа, народа, женщин?! — возмутился Камиль.

Он представился давним другом Сарачева и заверил, что практически спас его: другие бы поступили жестче. «Народ у нас горячий», — объяснил Камиль.

Зная человека, я посчитал, что одна пощечина за такие слова — это очень хорошо. Я знаю очень много случаев, когда за такие слова людей инвалидами оставляли, — рассказал собеседник.

Уголовной ответственности он не боится, но недоволен тем, что видео жесткого разговора попало в Сеть. В то же время утверждает, что блогера не бил, а просто «разговор сделали, получилось, что по башке получил».

Извиняясь, Сарачев рассказал, что «братья из Дагестана» указали ему на ошибки. Он их полностью признал и не по праву оскорбил мужчин Дагестана, заверил блогер.