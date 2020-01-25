Пожарная техника, за ключами от которой глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил подпрыгнуть сотрудника ведомства, была закуплена за счёт средств из федерального бюджета.
Поставка осуществлена в соответствии с государственными контрактами, — сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС.
Речь идёт о пожарной автоцистерне с улучшенными тактико-техническими характеристиками АЦ-3,2-4-/4 и пожарной автолестнице АЛ-30. Их общая стоимость составила 31 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, неоднозначную ситуацию, возникшую между главой Чувашии и сотрудником МЧС, объяснили в пресс-службе региона. Там говорят, что Михаил Игнатьев и не думал издеваться над спасателем, которому пришлось подпрыгнуть, чтобы взять ключ от новой спецтехники из рук главы. По словам пресс-секретаря главы Чувашии Олега Сидорова, Игнатьев и офицер — старые знакомые и потому позволили себе подурачиться.