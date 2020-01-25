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В Бердске Новосибирской области водитель автобуса, следовавшего в Академгородок, остановился на остановке, взял за грудки и выкинул из салона пассажирку, а следом скинул и её сумку.

Как сообщает «Ридус», водитель после этого перелез на своё место, а пассажирка зашла обратно в автобус и двери закрылись. В микроавтобусе в это время находились ещё подросток и женщина, но...