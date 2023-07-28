СК заявил о неустановленном типе ракеты при ударе ВСУ по Таганрогу Уголовное дело о теракте возбудили по факту ракетной атаки ВСУ по Таганрогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По факту ракетной атаки ВСУ по Таганрогу Ростовской области возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сообщается на сайте Следственного комитета России. По данным ведомства, в результате украинского удара в городе пострадали 13 мирных жителей.

По данным следствия, 28 июля 2023 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, территории города Таганрога Ростовской области. В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания, — заявили в СК.

Проводятся следственные мероприятия, будут назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и военные, причастные к атаке.

По данным Минобороны России, 28 июля украинские войска выпустили по Таганрогу ракету зенитного комплекса С-200, переоборудованную в ударный вариант, которая была сбита средствами ПВО, в результате падения обломков есть пострадавшие среди мирных горожан, повреждены дома и здания. Также МО РФ сообщало о пресечении попытки повторной атаки ВСУ с применением модифицированной ракеты С-200, которая около 17:15 была сбита в районе города Азова в Ростовской области, обломки упали в безлюдной местности.