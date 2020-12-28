СК завёл уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном

Следователи СК РФ по Чеченской Республике возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения боевиков в центре Грозного.
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Нападение произошло в центре чеченской столицы 28 декабря на перекрёстке возле улицы Мира. Боевики, вооружённые ножами, попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате один полицейский погиб, второй был госпитализирован. Один из боевиков ликвидирован ответным огнём.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершённого преступления.
Как рассказал глава Республики Рамзан Кадыров, личности преступников уже установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен. Он также выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника полиции, писал NEWS.ru.