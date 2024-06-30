СК завершил расследование смерти восьмерых пациентов больницы в Петербурге

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о халатности врачей, повлекшей гибель восьмерых пациентов в Городском консультативно-диагностическом центре на улице Сикейроса в 2022 году, передает пресс-служба ГСУ СК России по городу. Там уточнили, что причиной трагедии стало использование в качестве контрастного вещества для рентгенографии желудка сульфата бария, не предназначенного для медицинских целей.

В ходе следствия было установлено, что с подачи старшей медсестры Марины Ефремовой главный врач центра Евгений Попов подписал заявку на приобретение «технического» бария сернокислого 0,10%. Есть предположение, что таким образом клиника пыталась сэкономить: немедицинский барий меньше расходуется.

В январе 2022 года Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал главврача медицинского центра, где на тот момент три пациента умерли после гастроскопии. Они, обратившиеся в Городской консультативно-диагностический центр № 1, погибли после процедуры обследования желудка из-за отравления барием. Еще трое в то время попали в реанимацию по этой же причине.

Кроме того, тело 60-летнего мужчины было обнаружено на проходной Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге. Он выписался из медучреждения за час до того, как его нашли мертвым. В медучреждении заявили, что инцидент можно отнести к случаям внезапной смерти. Правоохранительные органы разбираются в случившемся.