СК завел уголовное дело после крушения вертолета с вахтовиками на Колыме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщила пресс-служба ведомства. Его будут расследовать по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту аварийной посадки вертолета в Магаданской области. Следственными органами Восточного МСУТ расследуется уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП один человек погиб, также есть пострадавшие. Расследование уголовного дела контролирует глава СК Александр Бастрыкин.

Ми-8 совершил аварийную посадку на Колыме утром 14 марта. СМИ сообщали по меньшей мере о двоих погибших. На борту вертолета находились 20 вахтовиков. Воздушное судно, принадлежащее компании «Дальнереченск Авиа», потерпело крушение в районе Кварцевой горы. По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя.