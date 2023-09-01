СК завел дело после избиения школьницы под Пермью СК завел уголовное дело после избиения подростками школьницы в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае девочки-подростки избили 14-летнюю школьницу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте.

Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои), — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка испытала физические и психические страдания.

Ранее в апреле во Владивостоке восьмиклассница несколько часов на камеру жестоко избивала ученицу той же школы и сломала ей позвоночник. Врачи также диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение. В региональном СУ СК по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По версии следствия, подозреваемая без повода избила школьницу возле жилого дома на улице Кирова. Отмечается, что другие подростки подстрекали нападавшую.

В башкирском городе Октябрьский ранее несколько учеников четвертого класса напали на одноклассника и избили его. Ребенок был доставлен в хирургическое отделение больницы, где ему диагностировали сотрясение мозга.