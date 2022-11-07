СК завел дело по факту гибели людей при обрушении балкона в Сочи

Фото: 23.mchs.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при обрушении балкона в жилом доме на улице Донской в Сочи. Происшествие случилось вечером 6 ноября. когда двое мужчин и женщина находились на схемной квартире, говорится в сообщении ведомства.

Когда граждане вышли на балкон, произошло его обрушение, в результате чего от полученных травм 60-летний мужчина, а также 37-летняя женщина скончались на месте, 46-летний пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Также в ходе расследования будет установлено состояние конструкции балконной плиты.

В настоящее время спасатели демонтируют свисающие остатки балкона в жилом доме, где произошло обрушение. По данным пресс-службы мэрии Сочи, угрозы разрушения здания нет, эвакуация жильцов не требуется.

Ранее сообщалось, что погибший в результате обрушения балкона в жилом доме в Сочи мужчина приезжал на заработки из Ивановской области. Он жил в квартире у знакомых бесплатно, они не предупредили его, что на балкон выходить нельзя.