СК завел дело из-за смерти ребенка после капельниц с железом В Петербурге завели дело по факту смерти школьника после капельниц с железом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмиклассника в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Мать школьника пыталась самостоятельно поднять ребенку гемоглобин таблетками и капельницами.

Следственные органы завели дело 1 мая. Как показала экспертиза, подросток скончался вследствие патологии кишечника. У него открылось желудочно-кишечное кровотечение, начался инфекционно-токсический шок. Мать вызвала скорую после того, как днем 26 апреля ее сын потерял сознание.

Женщина начала заниматься самолечением ребенка после того, как анализы показали у него очень низкий гемоглобин. Она не стала по какой-то причине дальше обследовать сына, вместо этого она решила давать ему железосодержащие препараты. Сначала мать давала школьнику таблетки, затем, когда его состояние ухудшилось, перевела на внутривенный прием препаратов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге младенец умер, захлебнувшись рвотой после ночного кормления. В пятом часу утра она вызвала скорую, по ее словам, у восьмимесячной дочери начались колики и рвота. Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти ребенка.