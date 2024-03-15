СК завел дела на женщин, заливших зеленкой урны для голосования СК: в Борисоглебске завели дела на женщин, заливших зеленкой бюллетени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовные дела в отношении женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебске Воронежской области плеснули зеленку в урны для голосования, сообщает управление СК РФ по региону. Местных жительниц 58 и 66 лет задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении двух жительниц г. Борисоглебска возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), — говорится в сообщении.

Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах злоумышленники испортили урны, влив в них чернила, заявил он. Подобный инцидент также произошел на одном из участков в Москве, где женщина вылила в урну краску.

Он также сообщил, что на результаты выборов порча урн для голосования не влияет. Однако он добавил, что для вандалов наказание должно быть жестким, чтобы все понимали, что «власть такими методами не достигается».

Жительница города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа попыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Ее задержали, возгорание оперативно ликвидировали. Бюллетени и оборудование не повреждены.