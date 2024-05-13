Следователи ходатайствуют об аресте начальника автоколонны ООО «Такси» по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ему вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси», — сказала она.
Ранее СК сообщил о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку. Его подозревают в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Сам водитель уже под арестом.
Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус с пассажирами упал в реку с Поцелуева моста. Ранее свидетель происшествия рассказал, как бросился на помощь людям. Очевидец признался, что окружающие пытались остановить его.
В аварии выжили два человека — водитель транспортного средства и 56-летний пассажир, последний находится в реанимации, медики оценили состояние его здоровья как тяжелое. Мужчина ехал в автобусе вместе с супругой.