Еще один фигурант по делу об утонувшем автобусе рискует попасть за решетку СК запросил арест начальника водителя автобуса, рухнувшего в Мойку

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус

Следователи ходатайствуют об аресте начальника автоколонны ООО «Такси» по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ему вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси», — сказала она.

Ранее СК сообщил о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку. Его подозревают в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Сам водитель уже под арестом.

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус с пассажирами упал в реку с Поцелуева моста. Ранее свидетель происшествия рассказал, как бросился на помощь людям. Очевидец признался, что окружающие пытались остановить его.

В аварии выжили два человека — водитель транспортного средства и 56-летний пассажир, последний находится в реанимации, медики оценили состояние его здоровья как тяжелое. Мужчина ехал в автобусе вместе с супругой.