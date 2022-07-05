СК займется расследованием массовой драки в Ковдоре Мурманской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет Российской Федерации

Расследованием дела о массовой драке в Ковдоре Мурманской области займется Следственный комитет, пишет «Интерфакс». По факту произошедшего в МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве. В столкновении, произошедшем 3 июля, пострадали четыре человека, в полицейский участок доставили восьмерых предполагаемых зачинщиков.

Сейчас следователям и правоохранителям предстоит выяснить, из-за чего могла возникнуть массовая драка и кто еще мог быть ее участником. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заверил, что взял ситуацию под личный контроль.

Инцидент возле одного из местных клубов получил широкий общественный резонанс. По данным Telegram-канала «Подъем», конфликт возник из-за того, что молодого человека «неславянской внешности» не пустили с девушкой в заведение. Он позвал к клубу нескольких друзей, началась драка.

На следующую ночь после произошедшего на улицы вышли десятки человек. Они скандировали ксенофобские лозунги в адрес одной из сторон конфликта. После этого полицейским пришлось усилить патрулирование в Ковдоре. Представители азербайджанской диаспоры, которых в городе проживает порядка 50 человек, поддерживают связь с организациями соотечественников.

В Мурманской областной общественной организации «Культурный центр «Азербайджан» (КЦ «Азербайджан») не считают причиной инцидента международные отношения.

По нашей информации, произошла провокация. На самом деле это продолжение событий двухлетней давности, когда группы местных ребят нашим землякам сожгли машины и вымогали деньги. Наши отказываются платить, — сказал председатель организации Афил Гусейнов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане жители соседних сел Ансалта и Рахата столкнулись в массовой драке, предположительно, из-за земельных участков общей площадью 130 гектаров. Потасовка, в которой приняли участие свыше 30 человек, произошла во дворе райбольницы Ботлихского района.