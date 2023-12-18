СК заинтересовался проблемой с мостом в Тынде из-за видео с инвалидом СК проверит власти Тынды из-за бездействия по восстановлению пешеходного моста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК по Амурской области начал доследственную проверку в отношении администрации Тынды из-за непринятия мер по восстановлению пешеходного моста из микрорайона Беленький в центральную часть города, сообщает пресс-служба ведомства. Следователи заинтересовались проблемой после того, как в СМИ распространилась информация об инвалиде, который вынужден ползти до школы через прогнивший трубопровод.

По изложенным в публикациях сведениям следственным отделом по городу Тынде Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет дана процессуальная оценка принимаемым органами местного самоуправления мерам по восстановлению моста, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилось видео, в котором мать инвалида из Тынды показывает, как ее сын вынужден каждый день ползти в школу через прогнивший трубопровод. По данным СМИ, речь шла о ребенка, но в СК утверждают, что герой ролика — 22-летний молодой человек. Как уточняет Telegram-канал Baza, у юноши наблюдаются ментальные нарушения.

Мост, который соединяет микрорайон Беленький и центр Тынды, снесло во время наводнения в 2022 году. Местные чиновники с тех пор так его и не починили. Местные жители вынуждены добираться из дома в центр и обратно по старому трубопроводу.