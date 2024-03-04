СК заинтересовался изрисовавшим батарею Владивостокской крепости художником СК возбудил уголовное дело из-за надписи на батарее Владивостокской крепости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как неизвестный мужчина сделал надпись с помощью баллончика с краской на Поспеловской батарее, которая входит в состав Владивостокской крепости, сообщает управление СК по Приморскому краю в своем Telegram-канале. Ранее в Сети появилось видео, на котором вандал разрисовывает стену памятника.

Выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом <...> надпись <...>. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников), — говорится в сообщении.

Следователи провели досмотр на месте происшествия, допросили свидетелей. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются причастные к преступлению лица.

Ранее в Одессе вандалы осквернили бюст маршала Советского Союза Родиона Малиновского. На снимках с места событий видно, что на памятнике военачальнику нанесены нецензурные слова красной и черной краской. За последние месяцы это уже третий подобный случай с монументом. По данным украинских СМИ, к осквернению памятника причастен украинский националист Ярослав Войцеховский, проживающий в Одессе. Он обещал не оставлять памятник в покое, «пока его не снесут».