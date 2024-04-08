СК заинтересовался действиями принадлежащей «Крокусу» пожарной части Baza: СК проверит принадлежащую владельцам «Крокуса» частную пожарную часть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России проверит пожарную часть, которая принадлежит владельцам «Крокус Сити Холла», сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на обращение юриста Игоря Трунова. Как отметили в издании, уголовное дело могут возбудить по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Трунов представляет в этом деле интересы 31 пострадавшего. По его словам, частная служба пожарной охраны находится в соседнем с «Крокусом» здании и укомплектована специальным оборудованием, транспортом и амуницией. Адвокат заверяет, что в вечер трагедии в пожарном депо должны были находиться не менее 15 сотрудников на одну машину, но они ушли с объекта и не тушили его.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В зал перед выступлением группы «Пикник» ворвались вооруженные люди и начали стрелять по зрителям. После этого они подожгли здание и скрылись.

Четверых задержали в Брянской области, они двигались по трассе в сторону Украины. Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.