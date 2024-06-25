СК задержал полицейского, избившего ногами россиянина в отделе полиции До 10 лет тюрьмы грозит оперуполномоченному, избившему задержанного в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперуполномоченный 19 отдела полиции Санкт-Петербурга избил задержанного и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба городского ГСУ СКР. По статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, полицейский ударил задержанного за административное правонарушение в грудь, а затем пинал обутыми ногами по телу. Все это происходило в отделе полиции. Сейчас оперуполномоченный задержан. Во время обысков у него нашли предметы, похожие на патроны, а также наручники и нож.

Следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову обвинения в пособничестве терроризму. Его задержали по статье о мелком хулиганстве. Сообщалось, что трех ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как его сыновей и племянника. В его доме прошли обыски.

Мещанский районный суд города Москвы признал экс-сотрудника МВД России Александра Павлова виновным в преступлении по статье о присвоении и растрате. Мужчину обвиняли в продаже автомобильной техники по заниженной стоимости. Ему грозит лишение свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.