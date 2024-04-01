Задержаны сотрудники Ростехнадзора, отвечавшие за безопасность на Пионере СК задержал двоих сотрудников управления Ростехнадзора после ЧП на Пионере

Фото: СК РФ

Правоохранители задержали в Амурской области двоих сотрудников управления Ростехнадзора, их подозревают в халатности после ЧП на руднике Пионер, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Задержанными оказались заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

Подозреваемые в 2022 и 2023 годах <...> не выявили имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, — говорится в сообщении.

Как пояснили в СКР, обрушение на руднике произошло из-за недобросовестного и небрежного отношения подозреваемых к своим должностным обязанностям. Они не воспользовались своими полномочиями по устранению ряда нарушений, а также не приостановили работу шахты, где впоследствии были заблокированы 13 горняков.

Вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

Спасатели приняли решение бурить скважины, чтобы добраться до заточенных под землей горняков, а также с целью провести телефонную связь для установления с ними пути коммуникаций. На связь никто из рабочих не вышел. Позднее спасатели выяснили, что на глубине произошло затопление.

1 апреля поиски рабочих на месте обвала на руднике Пионер в Амурской области прекращены из-за риска повторного обрушения пород. Пробуренные на месте ЧП скважины показали, что все горизонты, где могли находиться заточенные на глубине более 100 метров горняки, затоплены водой, глиной и льдом.