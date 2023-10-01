СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Тобольске

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Тобольске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Хлопок газовоздушной смеси произошел вечером в воскресенье, 1 октября.

По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.238 УК РФ, — говорится в заявлении.

Следователи проведут осмотр дома, а также установят все причины и обстоятельства происшествия. В настоящее время всем пострадавшим при взрыве газа оказывается медицинская помощь.

Ранее в Сети появились кадры пожара в многоквартирном доме в Тобольске, который возник после взрыва газа. В МЧС сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека. На опубликованных в Сети кадрах видно, что загорелся пятый этаж жилого дома, после чего огонь перешел на крышу. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. На месте ЧП работали более 60 пожарных и 20 единиц техники МЧС России, а также две кареты скорой помощи.

Также сообщалось о взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале. Сотрудники пожарной службы установили, что эпицентр находился на четвертом этаже. После взрыва квартиру охватил пожар.