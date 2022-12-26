СК возбудил уголовное дело после убийства троих детей в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело после убийства троих детей (статья 105 Уголовного кодекса РФ). В Telegram-канале комитета уточнили, что в данный момент на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося, а также проводят экспертизу.

Следственными органами СК России по Свердловской области по факту убийства трех несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее соседи жительницы Екатеринбурга, убившей троих детей из-за «вселившихся в нее бесов», рассказали, что из квартиры, где проживала неблагополучная семья, часто доносились громкие звуки. Жильцы дома, в котором произошло убийство, также отметили, что семья живет в Екатеринбурге всего несколько лет, они переехали туда из Калуги. По предварительной информации, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет.

Соседи пояснили, что глава семьи ранее работал силовиком, сейчас он в отставке, а мать убитых детей — в одном из госучреждений. По словам соседей, 24 декабря, за два дня до убийства, в квартире громко играло караоке. Они добавили, что перед расправой над детьми соседи слышали, как несовершеннолетние громко кричали и просили мать о пощаде.