СК возбудил уголовное дело после травмирования детей в школе Краснодара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следком возбудил уголовное дело после травмирования детей в краснодарской школе, где сорвало кровлю, сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что в результате происшествия пострадали минимум 12 несовершеннолетних.

По поручению руководителя краевого следственного управления А. К. Маслова следственным отделом по Западному округу города Краснодара по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сказали в СК.

В данный момент на месте происшествия продолжает работать следователь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле руководителя СКР по региону.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что кровлю школы № 29 на улице имени Рылеева сорвало из-за сильного ветра. По словам мэра, хотя инцидент и произошел до начала торжественной линейки, несколько человек получили травмы, им оказывается помощь.

В результате ЧП пострадали 12 детей. По информации региональной прокуратуры, учащиеся получили осколочные ранения различной степени тяжести.