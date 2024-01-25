СК возбудил уголовное дело после обрушения насосной станции под Оренбургом

Фото: t.me/mchs_official

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту обрушения здания насосной станции в Новотроицке, сообщила пресс-служба СК по региону. Расследование инициировано по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Следственными органами по факту обрушения стен и кровли насосной станции № 2 в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ, — сказали в СК.

В ведомстве установили, что в здании в ходе ремонтных работ произошел «хлопок», после которого и обрушились кровля и две стены. В настоящий момент следственно-оперативная группа устанавливает число пострадавших.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что под завалами канализационной насосной станции оказались шесть человек. Спасателям удалось вытащить всех на поверхность. Их состояние оценивают медики. К спасательным работам были привлечены 83 специалиста и 28 единиц техники, уточнили в МЧС.

До этого в пресс-службе правительства региона заявили, что два человека погибли от травм, полученных в результате обрушения станции. По словам представителей администрации, один из троих пострадавших, поступивших в медучреждения Новотроицка после происшествия, умер в больнице. Тело еще одного человека было извлечено из-под завалов. В регионе введен режим ЧС.