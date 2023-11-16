СК возбудил уголовное дело после обрушения части дома в Астрахани

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Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части дома в Астрахани, где погибла женщина, а несколько человек пропали без вести, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. В надзорном ведомстве добавили, что прокурор Астраханской области Сергей Фрост взял контроль над ходом расследования.

В рамках поручения председателя СК России следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области было возбуждено уголовное дело по факту обрушения части жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности), — заявили в СК РФ.

Ранее стало известно, что возможной причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир. Строительно-ремонтные работы неустановленными лицами могли привести к повреждению несущих конструкций.

Как сообщал Telegram-канала Mash, 213 человек были эвакуированы еще до обрушения части дома. До ЧП на здании 1962 года постройки появилась трещина, на которую жители жаловались в управляющую компанию. В четвертом подъезде перед обвалом лопнула батарея, после чего подмыло фундамент пятиэтажки.