СК возбудил дело о покушении на убийство после массовой драки в Саратове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственное управление по Саратовской области уведомило в Telegram-канале о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, после массовой драки в центре Саратова. В инциденте участвовали несколько десятков человек, видео потасовки попало в Сеть. О ходе расследования уголовного дела будет доложено в центральный аппарат СК России, сказано в сообщении ведомства.

В МВД Саратовской области сообщили, что после поступления сигнала о драке сотрудники полиции немедленно прибыли по указанному адресу. На пересечении улиц Чапаева и пр. Столыпина они обнаружили автомобиль Lada Priora, который сбил пешехода.

Водитель и его пассажир доставлены в отдел полиции для разбирательства. Доставленными оказались местные жители 2002 и 1999 годов рождения. Пострадавший в ДТП госпитализирован в медицинское учреждение, — проинформировало ведомство.

В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции были составлены административные материалы и возбуждено административное расследование. Из медицинских учреждений данных о пострадавших не поступало. Следователи проверяют появившуюся в соцсетях информация о драке, предшествовавшей вышеуказанному ДТП.

Ранее стало известно, что в центре Саратова произошла уличная драка, участниками которой стали десятки мигрантов. Неожиданно в толпу на большой скорости въехал автомобиль Lada Priora. Машина сделала несколько кругов, пока участникам потасовки приходилось отбегать от легковушки. Некоторые участники драки пытались остановить машину, прыгая на капот и разбивая стекло. Машина въехала в стену, но затем снова сорвалась с места. Информации о пострадавших нет. Сообщалось, что нескольких участников задержали, остальных ищут.