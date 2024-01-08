СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг возбуждено по факту массового ДТП в Новгородской области, где столкнулись порядка 50 автомобилей, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы.

Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 8 января на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. В результате ДТП погибли четыре человека, травмы получили 16 человек, в том числе пять детей. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального отделения СК. Оперативники намерены установить обслуживающую трассу организацию и дать правовую оценку действиям лиц, допустивших нарушения требований законодательства по содержанию дороги в зимнее время года.

В Сети также появились кадры с места массовой аварии со смертельным исходом на трассе в Новгородской области. Вдоль маршрута образовалась многокилометровая пробка, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики.

В начале января ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Москве. На месте происшествия работали сотрудники полиции и эвакуаторы. На кадрах, снятых на месте ДТП, видно, что многие автомобили получили значительные повреждения. По мнению одной из участниц массового ДТП, причиной происшествия мог стать лед на дороге.