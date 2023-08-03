СК возбудил уголовное дело после гибели мальчика в коллекторе В Новосибирской области СК возбудил уголовное дело после гибели мальчика в коллекторе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дачном поселке Кудряшовский Новосибирской области тело девятилетнего мальчика достали из коллектора с водой спустя час, как ребенок упал в него. СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). Местный рабочий рассказал Сиб.фм, что труп нашли в двух с половиной километрах от места падения.

Его там перемололо. Конечно, уже мальчика было не спасти, тело плыло по трубе два с половиной километра. В трубе он был от 40 минут до часа, — рассказал собеседник издания.

Трагедия произошла 1 августа. Мальчик гулял с другом по поселку. Они обнаружили коллектор и спустились вниз. Ребенок решил попрыгать на пенопласте, который прикрывал яму с водой. В итоге он провалился в коллектор. Восьмилетний друг около получаса держал мальчика за руку и звал людей на помощь, но рядом никого не оказалось, рассказал рабочий. Соседи также не услышали крики.

Рабочий уточнил, что дыру в коллекторе закопали только спустя сутки, а периметр оградили сигнальной лентой. Мужчина утверждает, что он возведен несанкционированно. Кроме того, рабочий уверен, что, если бы дыру не прикрыли пенопластом, трагедии удалось бы избежать.

Тем временем в рамках уголовного дела был задержан заместитель директора коммерческой организации. В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому.

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