СК возбудил уголовное дело после гибели главы Федерации карате Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели президента Федерации карате Санкт-Петербурга Виталя Конева. По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время на месте обнаружения тела Конева работают следователи-криминалисты.

В Ленинградской области по факту гибели президента спортивной Федерации карате Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители Следственного комитета РФ напомнили, что тело Конева было обнаружено около мишеней для стрельбы на территории полигона «Невский» во Всеволожском районе Ленинградской области. Погибшего обнаружили с пулевым ранением головы. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.

Супруга президента Федерации карате Петербурга ранее заявила, что Конев направился на полигон, чтобы «обстрелять карабин», так как у него планировалась охота. Однако домой он так и не вернулся. Предполагается, что пуля могла попасть в мужчину рикошетом.