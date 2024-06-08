СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту небезопасного оказания услуг после столкновения КамАЗа и рейсового автобуса с 15 пассажирами, рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по региону. В ДТП травмы получили пять человек.

По данному факту следственным отделом по городу Сосновый Бор СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении.

8 июня в 16:36 на автодороге Сосновый Бор — Санкт-Петербург, на перекрестке Красная Горка, произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем КамАЗ. По версии МВД, в результате ДТП пострадало около 10 человек. Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.

До этого девушка на BMW 328 сбила 15-летнюю школьницу. ДТП произошло днем 7 июня на Суздальском шоссе в Петербурге в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка-подросток попала под колеса, когда переезжала на дорогу на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.