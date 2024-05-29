СК возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы в больнице в Крыму В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти школьницы в больнице

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Симферополе возбудили уголовное дело по факту смерти школьницы в больнице, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Уточняется, что следователи начали расследование для установления причины смерти.

По данным издания, следователи начали выявление обстоятельств смерти 12-летней девочки. Специалисты осмотрели место трагедии, назначили все необходимые экспертизы и изъяли документацию.

В рамках расследования будет установлена причина смерти несовершеннолетней и все обстоятельства произошедшего, — объяснили следователи.

Также Следственный комитет оценит по результатам расследования, как именно была оказана помощь школьнице, и примет обоснованное законное процессуальное решение.

Ранее стало известно, что школьница из Симферополя скончалась от пневмонии после того, как мать девочки привезла ее в больницу с жалобами на боль в ноге и температуру. Как утверждает женщина, врачи отказывались положить ее дочь в отделение. Во время первого визита в больницу персонал связал симптомы девочки с осложнением тонзиллита и отправил ее домой, выписав лекарства. Впоследствии ребенку стало только хуже, школьница не могла ходить. Когда мать вновь привезла ее в больницу, врачи лишь увеличили дозу препаратов.