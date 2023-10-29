СК возбудил уголовное дело на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в связи с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы, сообщает РГВК «Дагестан». Дело квалифицировано по статье 212 УК РФ.

Данная статья возбуждается в связи с организацией массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее стало известно о том, что несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, где вечером 29 октября должен был приземлиться очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Манифестанты выступают против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта.

По данным табло аэропорта, самолет прибыл в Махачкалу в 19:17. Часть протестующих проникла в здание аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. На месте происшествия дежурят наряды полиции.

Также стало известно, что командир прибывшего в Махачкалу самолета предупредил пассажиров не покидать борт, потому что там их ждет разъяренная толпа, которая не знает, откуда они прилетели.