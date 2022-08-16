Уголовное дело возбудили после взрывов на военном складе в Крыму СК возбудил уголовное дело из-за взрывов на военном складе в Крыму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрывов в Крыму, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что ЧП на военном складе нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым. По данным следствия, в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе Республики Крым, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов, — говорится в сообщении.

Утром 16 августа на севере Крыма в поселении Майское произошла детонация боеприпасов на складе. В связи с этим из сел Азовское и Майское Джанкойского района эвакуировали около двух тысяч человек. По словам главы региона Сергея Аксёнова, пострадали два человека. Кроме того, из-за взрыва была повреждена железная дорога, из-за чего пришлось приостановить сообщение внутри региона.

В Минобороны РФ сообщили, что причиной взрыва на складе стала диверсия. В результате ЧП никто серьезно не пострадал, добавили в ведомстве.