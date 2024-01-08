СК возбудил сразу два дела из-за катастрофы с отоплением в Солнечногорске СК России возбудил два дела по факту отсутствия отопления в домах Солнечногорска

Фото: solreg.mosreg.ru

СК России возбудил два уголовных дела после доследственной проверки причин отсутствия отопления в жилых домах Солнечногорска, сообщила пресс-служба ведомства. По версии следствия, причиной аварии стало ненадлежащее исполнение обязанностей должностных лиц ЖКУ.

Должностные лица жилищно-коммунальной службы, достоверно зная о высоком проценте износа котлового и иного оборудования, а также о том, что котельная не в состоянии выдавать нормативные параметры теплоносителя согласно температурного графика, должных мер к ее надлежащим текущему и капитальному ремонту, а также содержанию не предприняли, — уточнили в СК.

По данным следствия, подобная халатность привела к тому, что жители Солнечногорска с 31 декабря по настоящий момент остались без тепла в морозы. В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс следственных мероприятий. Параллельно с этим предпринимаются меры по восстановлению жилищных прав россиян.

Ранее житель Солнечногорска Кирилл рассказал NEWS.ru, что проблемы с теплоснабжением в городе наблюдаются с начала отопительного сезона. По его словам, в микрорайоне Выстрел нет отопления с 1 января, у части жителей нет горячей воды, случаются перебои с электричеством.

По его словам, жители Солнечногорска просят ввести в городе режим ЧС. Мужчина уточнил, что без отопления и горячей воды остаются жители домов на улицах Вертлинке, Прожекторной, Баранова, Ленинградской, Банковской, частично ЦМИСА.