СК возбудил новое уголовное дело после столкновения трамваев в Кемерово СК: после ДТП с трамваями в Кемерово возбуждено уголовное дело о халатности

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Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело по факту халатности при контроле за пассажирскими перевозками, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР. Причиной стало ДТП с двумя трамваями 6 июня на Логовом шоссе. В результате аварии пострадали более 140 пассажиров и водитель трамвая. Один мужчина скончался.

По факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), — говорится в сообщении.

По версии следствия, пока неустановленные чиновники Управления транспорта и связи кемеровской администрации не приняли своевременно мер по контролю за деятельностью АО «Кемеровская электротранспортная компания» и другими подведомственными организациями. Это повлекло выход неисправного трамвая в рейс, считают следователи.

По предварительным данным, у одного из составов отказали тормоза. Он разогнался и врезался во впереди идущий.

СК изначально возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позднее стало известно, что дело будут расследовать также по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).