СК возбудил дело после нападения собаки на подростка в Екатеринбурге

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на 13-летнюю девочку в Екатеринбурге, пишет ЕАН со ссылкой на сайт ведомства. Глава СК также потребовал предоставить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили появившиеся в СМИ новости о нападении собаки на ребенка 17 февраля в районе СНТ «Надежда». Как рассказал изданию местный житель, у девочки зафиксировали рваные раны. Пострадавшую доставили в детскую больницу № 9. Кроме того, очевидцы утверждают, что на ребенка набросилась не бездомная собака, а пес, находившийся на самовыгуле.

В Санкт-Петербурге ранее взятая из приюта собака напала на 11-летнего сына своих новых хозяев,. По словам матери пострадавшего, нападение произошло из-за того, что мальчик дразнил животное. Немецкая овчарка появилась в семье совсем недавно.