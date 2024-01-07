СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва гранаты в Домодедово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство после взрыва гранаты в кальянной в Домодедове, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

Следователем следственного отдела по Домодедову ГСУ СК России по Московской области задержан 43-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

По информации СК, в результате инцидента пострадали двое мужчин 2002 и 1995 годов рождения. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Задержанным оказался ранее судимый 43-летний мужчина. По данным ведомства, он использовал боеприпас после ссоры с одним из посетителей бара.

Один из очевидцев произошедшего рассказал, что после подрыва гранаты в кальянной на улице между посетителями заведения началась драка. Он назвал произошедшее «заварушкой» в ходе которой участники конфликта громко кричали.

По предварительной информации 7 января около шести утра в кальянную зашел агрессивно настроенный мужчина, в руках которого были пистолет и граната. Гость заведения стал угрожать присутствующим и почти на протяжении часа люди пытались успокоить его. За это время почти всех присутствующих вывели из помещения. В какой-то момент один из гостей кинулся на вооруженного мужчину, после чего тот дернул чеку и бросил гранату.