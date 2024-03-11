СК РФ возбудил дело после издевательств над пенсионеркой в парикмахерской СК РФ: в Перми возбудили дело после издевательств над пенсионеркой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту издевательств над пожилой женщиной в парикмахерской, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по региону. Поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин после появления видеозаписи, на которой пенсионерка подметает пол под окрики работника салона.

Уголовное дело возбуждено и расследуется, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Перми парикмахер заставила пожилую клиентку прибираться в салоне за отказ платить за услугу и сняла ее на видео. В беседе с «Газетой.Ru» женщина обвинила пенсионерку в провокации, объяснив, что та с «ухмылкой» предложила заплатить за стрижку пять рублей.

По словам мастера, пожилой пермячке часто отказывают в обслуживании из-за ее поведения. Она добавила, что видео распространили ее бывшие коллеги, которые были уволены из салона за воровство. Мастер предположила, что всему виной зависть.