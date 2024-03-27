СК в Петербурге возбудил дело против автора постов о теракте в «Крокусе» Мужа экс-директора «Новой Голландии» Конашенка обвинили в оправдании терроризма

Фото: Социальные сети

Роксана Шатуновская, Николай Конашенок

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил обвинение в публичном оправдании терроризма мужу экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николаю Конашенку. Ранее мужчину задержали за скандальные комментарии в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле».

Слeдственным отделом по Центральному рaйону ГСУ СК России по Санкт-Пeтербургу предъявлено обвинение 41-лeтнему индивидуальному предпpинимателю Николаю Кoнашенку в совершении прeступления, предусмотреннoго ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (опрaвдание терроризма), решaется вoпрос об избрaнии eму меры пресечения в виде зaключения под стражу, — говорится в сообщении.

Конашенок опубликовал несколько постов о теракте, которые вызвали общественный резонанс. Публикации в итоге были удалены. Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что мужчину задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По информации журналистов, он хотел покинуть Россию.

Ранее генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула пост из-за сообщений своего супруга о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Она пояснила, что не разделяет взгляды своего возлюбленного и сострадает жертвам атаки, но остается с семьей. Пресс-служба организации позднее подчеркнула, что мужчина не имел отношения к деятельности проекта.

До этого руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова назвала печальным факт того, что некоторые люди делают акцент на национальности террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Нападавшие являются преступниками, у которых нет религии, достоинства и национальности, констатировала она.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» и другими трагедиями в России стоят спецслужбы США и Великобритании. По его словам, ЦРУ и MI6 осознали, что им не удастся нанести РФ поражение на Украине, поэтому начали использовать террористические акты в попытках подавить Москву.