СК Рязани организовал проверку по факту падения пенсионера из автобуса

Фото: СУ СКР Рязанской области

СУ СКР Рязанской области организовало проверку по факту падения пенсионера из салона автобуса во время движения, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, будут опрошены водитель, пассажиры и представители перевозчика. По результатам примут процессуальное решение.

Информация об инциденте появилась в СМИ. 28 марта из салона автобуса выпал мужчина. По предварительным данным, это произошло из-за того, что водитель начал движение до окончания посадки пассажиров.

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. 13-летний мальчик выпал из пассажирского автобуса и получил травму позвоночника. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в результате ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

В конце января в Кемеровской области водитель автобуса зажал дверями школьника, а во время движения мальчик выпал из салона на улицу. Подросток получил различные травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.