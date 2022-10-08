СК России опубликовал видео с места ЧП на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Поврежденные цистерны железнодорожного состава на одном из участков Крымского моста

Следственный Комитет России опубликовал видео с места взрыва, произошедшего 8 октября на Крымском мосту. Как указали представители СК, специалисты продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по результатам трагедии. Ранее сообщалось, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место ЧП выехали криминалисты и следователи.

На видеоролике показаны обломки объекта крымской транспортной инфраструктуры. Следователи тщательно изучают место взрыва и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

Об инциденте уже высказался советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал произошедшее «началом» и охарактеризовал транспортный объект как «незаконный». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь высказала мнение, что реакция властей Украины на разрушение крымской инфраструктуры говорит о террористической сущности Киева.