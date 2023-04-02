СК России опубликовал кадры с места взрыва в Петербурге

Следственный комитет России в официальном Telegram-канале опубликовал кадры с места взрыва в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский и еще 24 человека пострадали. На опубликованной видеозаписи можно увидеть разрушенную витрину кафе «Стрит-арт» на Университетской набережной. На месте работают специалисты СК РФ.

Ведомство также показало последствия взрыва в помещении заведения общепита: перевернутые столы, стулья, а также уничтоженная видеостена, которая находилась за спиной Татарского перед взрывом.

Взрыв произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Сам писатель скончался. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую Татарскому передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Взрыв статуэтки остается лишь одной из версий произошедшего. Сама девушка находится в одной из больниц.

Ранее Главное управление уголовного розыска МВД России также присоединилось к расследованию. Сотрудники ведомства отправились в Петербург, где должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.