СК РФ заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за АТО в ЛДНР СК РФ заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за АТО на Донбассе

Российский Следственный комитет заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины за решение о начале антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщили в ведомстве. Как отмечается, предпринимаются меры к их розыску и аресту.

Заочно предъявлены обвинения бывшим членам СНБ Украины — министру юстиции Павлу Петренко (в 2014-2019 гг.), первому вице-премьер-министру Виталию Яреме (в 2014 г.), принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении.

По данным российских следственных органов, с 2014 по 2019 года в результате их действий ранены и погибли свыше двух тысяч человек. Среди них, по данным СК РФ, 56 детей. Вместе с тем, повреждено свыше 450 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. В октябре этого года СК РФ заочно обвинил его и бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого в гибели и ранениях 1,2 тысячи человек в Донбассе в 2014 году. Также обвинение было предъявлено председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину.