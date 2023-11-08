СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на мать с ребенком в Люберцах

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения мужчины на женщину с ребенком в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе СК РФ подчеркнули, что мужчине грозит наказание по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений». Нападавший был задержан, пострадавшие доставлены в больницы с ранениями. О ходе расследования будет доложено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Инцидент в Люберцах произошел днем 8 ноября. По словам очевидцев, мужчина с мачете напал на мать с ребенком на пересечении улиц Комсомольской и Кирова. Впоследствии судебным приставам удалось задержать нападавшего, им оказался 36-летний местный житель Роман Концелидзе. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за мелкие преступления, уличную драку и незначительную кражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.