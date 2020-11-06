СК РФ: полицейский в КБР заставил человека подбросить знакомому наркотики

https://static.news.ru/photo/59301156-2011-11eb-afb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следком по Кабардино-Балкарии завершил рассмотрение материалов уголовного дела в отношении полицейского. Он обвиняется в том, что заставил жителя республики подбросить наркотики своему знакомому, передаёт СУ СК РФ по региону.

По версии оперативников, 3 октября 2019 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Эльбрусскому району, желая повысить результат своей профессиональной деятельности, «надавил» на «доставленного гражданина» и, угрожая уголовным преследованием, заставил его согласиться подбросить своему знакомому запрещённые вещества, говорится на сайте регионального СУ СК РФ.

Сотруднику уголовного розыска предъявлено обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконного приобретения, хранения наркотических средств в крупном размере» УК РФ, — передаёт ведомство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии СК РФ, действуя по оговорённому плану, мужчина выпил со своим знакомым спиртное, а когда последний пошёл спать, подкинул ему дикорастущую коноплю. После этого подозреваемый произвёл задержание потерпевшего, в отношении него возбудили уголовное дело. Позже пострадавший пожаловался на действия полицейского в правоохранительные органы.

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